CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 30 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, dedica ampio spazio al successo netto, 4-0, del Napoli sulla Roma allo stadio ‘San Paolo‘. In quello che diventerà presto ‘Stadio Diego Armando Maradona‘, gli azzurri hanno travolto i giallorossi: punizione spettacolare di Lorenzo Insigne, gioiello di Matteo Politano.

Spazio, poi, al primo tentativo di fuga del Milan di Stefano Pioli in vetta alla classifica di Serie A: i rossoneri sono a +5 su Inter e Sassuolo, anche senza Zlatan Ibrahimović. Problemi, invece, in casa Juventus: Paulo Dybala, finora, sta deludendo le aspettative.

