Milan, è Rebic l’uomo in più della squadra di Stefano Pioli | News

Ante Rebic non sta facendo sentire le importanti assenze di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: è lui l'uomo in più di Stefano Pioli

Una crescita smisurata unita ad una duttilità invidiabile. Il Milan si gode Ante Rebic , l'uomo che sta trascinando la squadra di Stefano Pioli in questo inizio di stagione. Nonostante le assenze pesantissime in attacco di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud , l'attaccante croato ha disputato ottime partite, segnando anche due gol e fornendo due assist. Come riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport' in edicola, adesso il suo valore di mercato è schizzato ad oltre 30 milioni di euro.

Esterno sinistro, trequartista e prima punta. Come già fatto vedere quest'anno, Rebic può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco e non ha avuto nessun problema ad adattarsi nelle diverse posizioni richieste da Pioli. Con i rientri di Ibra e Giroud, l'ex Eintracht riuscirà comunque a ritagliarsi uno spazio questa squadra che vuole rendersi protagonista sia in campionato che in Champions League. Milan, Belotti non rinnova: il 'gallo' è affascinato dai rossoneri.