Oggi in Comune il documento di Milan e Inter con il piano per l'acquisizione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il punto

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha annunciato come, nella giornata odierna, Milan e Inter presenteranno al Comune di Milano il loro piano per l'acquisizione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , delle aree circostanti e i permessi di costruzione del nuovo stadio .

Milan e Inter, oggi in comune il piano per l'acquisto di San Siro

Il 'Docfap', documento di fattibilità delle alternative progettuali di oltre 200 pagine, sarà analizzato da Palazzo Marino. Contiene il piano per il nuovo stadio condiviso da Milan e Inter in zona San Siro, compresi i volumi coinvolti, il costo finale per i club (si supera il miliardo di euro), l'impatto ambientale (che dovrebbe essere minimo) e anche come rossoneri e nerazzurri intendano 'rifunzionalizzare' quelle parti del 'Meazza' che resteranno in piedi.