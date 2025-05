Milan del 2025 in costruzione: chiavi al nuovo allenatore con più tempo a disposizione

L'estate del Milan si preannuncia come un vero e proprio cantiere in costruzione, non solo per quanto riguarda il calciomercato. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'obiettivo principale è quello di allestire una rosa il più competitiva possibile per il tricolore, ma il vero punto in più dovrà arrivare dal lavoro di colui che siederà sulla panchina rossonera: il nuovo allenatore.