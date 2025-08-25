Milan, debutto amaro per Allegri: difesa ancora fragile, serve solidità

Il Milan di Allegri parte male contro la Cremonese: difesa fragile e due gol incassati, urge un cambio di rotta.
Il Milan di Allegri, all'esordio in campionato contro la Cremonese, perde e delude. La sconfitta per 2-1 mette in risalto tutta la fragilità difensiva dei rossoneri, che hanno subito due gol a difesa schierata su cross.
Milan, Allegri furioso per i gol subiti: difesa da aggiustare
Come fa notare questa mattina il Corriere dello Sport, quello dei gol incassati è un problema costante che il Milan si porta dietro già dalla passata stagione e, nonostante sia arrivato Allegri, reputato un allenatore "difensivista", non è riuscito a invertire il trend.