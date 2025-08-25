Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, debutto amaro per Allegri: difesa ancora fragile, serve solidità

RASSEGNA STAMPA

Milan, debutto amaro per Allegri: difesa ancora fragile, serve solidità

Milan, debutto amaro per Allegri: difesa ancora fragile, serve solidità
Il Milan di Allegri parte male contro la Cremonese: difesa fragile e due gol incassati, urge un cambio di rotta.
Francesco De Benedittis

Il Milan di Allegri, all'esordio in campionato contro la Cremonese, perde e delude. La sconfitta per 2-1 mette in risalto tutta la fragilità difensiva dei rossoneri, che hanno subito due gol a difesa schierata su cross.

Milan, Allegri furioso per i gol subiti: difesa da aggiustare

—  

Come fa notare questa mattina il Corriere dello Sport, quello dei gol incassati è un problema costante che il Milan si porta dietro già dalla passata stagione e, nonostante sia arrivato Allegri, reputato un allenatore "difensivista", non è riuscito a invertire il trend.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Capello: “Milan, con Tare e Allegri sono fiducioso. Vlahovic? Dico che …” >>>

Il tecnico livornese, in conferenza stampa post partita, ha lasciato trasparire tutta la sua rabbia e delusione per i gol concessi ai grigiorossi. Allegri sa che, per tornare a vincere e competere per titoli importanti, servirà in primis non subire gol.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA