Milan, debutto amaro per Allegri: difesa ancora fragile, serve solidità

Il Milan di Allegri , all'esordio in campionato contro la Cremonese , perde e delude. La sconfitta per 2-1 mette in risalto tutta la fragilità difensiva dei rossoneri, che hanno subito due gol a difesa schierata su cross.

Milan, Allegri furioso per i gol subiti: difesa da aggiustare

Come fa notare questa mattina il Corriere dello Sport, quello dei gol incassati è un problema costante che il Milan si porta dietro già dalla passata stagione e, nonostante sia arrivato Allegri, reputato un allenatore "difensivista", non è riuscito a invertire il trend.