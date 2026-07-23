Il nuovo ciclo del Milan è ufficialmente cominciato. La rivoluzione è andata in atto ormai da settimane e i rossoneri sembrano essere ormai ripartiti a pieno regime. Amorim ha preso finalmente in mano la squadra e, iniziando la preparazione, sta valutando attentamente gli uomini a sua disposizione nel tentativo di cogliere chi può essere utile al progetto e chi invece può fare le valigie in attesa di un'occasione dal mercato.

In questo contesto, non possono mancare le sorprese: diversi ragazzi sono rientrati da un prestito altrove o vengono da una stagione con più luci che ombre, ma potrebbero essere rilanciati proprio nel nuovo Milan targato Amorim. Tra questi, sembrano spiccare i nomi di Nkunku e Chukwueze.

Come raccontato da Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, i due potrebbero rivelarsi risorse importanti per l'allenatore portoghese:

"Nkunku si porta dietro una storia strana perché a un certo punto era stato scaricato dal club. Sì, messo sul mercato, con buona pace dei 37 milioni (più bonus) pagati al Chelsea che un anno fa ne avevano fatto l'acquisto più caro dell'estate 2025. Qualcosa è cambiato nel finale dello scorso campionato: qualche cenno di vita importante, qualche guizzo, sebbene non sufficiente per evitare il tracollo collettivo. Il resto l'ha fatto il cambio di allenatore e relativo sistema di gioco: nel 3-4-2-1 di Amorim, Christo sembra fatto apposta per piazzarsi sulla trequarti. Le proiezioni indicano quindi un netto cambio di status: si è passati da esubero a pedina preziosa per il Milan".

Il francese sembrava essersi rivelato l'ennesimo flop di mercato. Tate le aspettative per un giocatore che aveva mostrato delle qualità importanti tra Lipsia e il primo anno a Londra, tanto da esser considerato in quel periodo uno dei migliori calciatori sulla piazza, trascinando i Blues a suon di gol e giocate. Poi mesi meno felici in Inghilterra lo avevano portato a tentare un nuovo inizio in rossonero, con i tifosi entusiasti per la caratura del nuovo acquisto. In rossonero però non ha inciso, se non nel momento di più grande difficoltà della squadra, dando nuova speranza per la stagione a venire. Come ribadito da Pasotto, nel 3-4-2-1 Nkunku potrebbe trovarsi ancor più a suo agio, giocando sotto una punta vera ed avendo spazio per inventare.

Non solo Nkunku, anche Chuku può ricominciare

"Parametri più o meno simili anche per Chukwueze. Detto, anche in questo caso, in maniera schietta: il suo rientro dal prestito al Fulham non pareva avrebbe destato particolare attenzione, ma anche per lui il cambio di vestito tattico lo ha collocato su un piano differente. Tanto da indurre Amorim, nel giorno della presentazione, a chiarire pubblicamente di volerlo tenere con sé. Anche per il nigeriano è interessante la collocazione sulla trequarti, per quanto il tecnico in questi primi giorni lo stia testando sulla fascia destra: se il tentativo riuscisse, risolverebbe un bel problema".

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Il giornalista della Rosea si è poi spostato su un altro profilo che sembrava ormai fuori dai radar rossoneri e che invece, dopo le parole di Amorim, sembra reintegrato nel futuro del Milan:Il nigeriano può rivelarsi un, agendo sia sulla trequarti che esterno a destra. Un uomo a cui l'allenatore portoghese non sembra voler rinunciare e che quindi, con molta probabilità, rivedremo all'azione in rossonero nella prossima stagione. Unaper molti, che dovranno dunque essere bravi nel coglierla e sfruttarla nel migliore dei modi.