Milan, che crescita di Leao! E a ‘San Siro’ è un vero e proprio trascinatore

Con il gol di ieri segnato all'Atalanta, Leao dimostra che la sua è una crescita esponenziale: il portoghese ha segnato l'undicesima rete

Inoltre, il numero 17 rossonero ha un rapporto speciale con il pubblico di 'San Siro'. Al 'Meazza', in fatti, Leao ha trovato il gol in tre partite consecutive per la prima volta in Serie A. Ha trovato anche quella continuità che in passato non aveva, con il portoghese che ha preso a sei gol (tre reti e tre assist) nelle ultime cinque partite di campionato. Il classe 1999, inoltre, ha segnato più gol di chiunque altro in gare casalinghe in questo anno solare (7), anche più di Lautaro Martinez (6).