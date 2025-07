"Massimiliano Allegri oggi varcherà per la prima volta il cancello verde di Milanello. O meglio, lo rivarcherà: per lui è un déjà vu e questo rappresenta indubbiamente un punto di forza". Fabio Capello, storio allenatore rossonero, parla di Allegri, del Milan, di Tare e del mercato nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole: "Sono cambiate tante cose, certamente, ma lui l’ambiente lo conosce già. Ecco, conoscenza è un termine cruciale. Max infatti conosce bene il “problema” di giocare nel Milan e di giocare a San Siro. Allegri è la scelta giusta in questo particolare momento perché è una garanzia".