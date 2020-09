Milan-Bologna 2-0, la moviola della Gazzetta: rigore netto per i rossoneri

MILAN-BOLOGNA ULTIME NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha analizzato, alla moviola, la prestazione di Federico La Penna, della Sezione A.I.A. di Roma, direttore di gara di Milan-Bologna. L’arbitro ha diretto bene il match di San Siro, terminato 2-0 per il Diavolo grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimović.

Il fischietto romano ha lasciato subito capire cosa avrebbe fischiato e cosa invece no, lasciando spesso giocare, da ambedue le parti, su azioni rudi ma corrette. La Penna, per esempio, non ha avuto dubbi su due potenziali falli di mano in area di rigore. Uno di Riccardo Orsolini al 5′ ed un altro di Matteo Gabbia al 53′.

In entrambi i casi, niente calcio di rigore. Il primo penalty della stagione 2020-2021, però, è arrivato in Milan-Bologna per un intervento di Orsolini su Ismaël Bennacer al 49′, mentre il franco-algerino stava uscendo dall’area. In prima istanza, La Penna ha ordinato il calcio di punizione dal limite dell’area di rigore per il Milan.

Poi, però, richiamato dal V.A.R. (arbitro Davide Massa al monitor, n.d.r.), ha assegnato la giusta, massima punizione in favore del Diavolo. Primo espulso dell’anno, invece, è stato Mitchell Dijks, olandese del Bologna, per doppia ammonizione. Giusti entrambi i cartellini gialli rimediati dal difensore della squadra rossoblu.

Il primo, al 31′, per un intervento duro, da dietro, su Samu Castillejo lanciato in contropiede. Il secondo per una trattenuta, insensata, all'88′ su Alexis Saelemaekers, frenato in piena corsa.