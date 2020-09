Milan-Bologna, Ibrahimovic: “Se avevo 20 anni ne facevo altri due..”

ULTIME NOTIZIE MILAN-BOLOGNA – Al termine della partita tra Milan e Bologna, il calciatore Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Sto bene, sto lavorando, questa è solo la seconda partita. Se avevo vent’anni ne facevo altri due stasera. Meno male ne ho 39, anzi 38. Sono come Benjamin Button. Scherzi a parte era importante vincere e cominciare bene, siamo ancora all’inizio. L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso, tutti i giovani lavorano, ascoltano, hanno disciplina e crescono bene. Bisogna soffrire e restare sempre concentrati. Quest’anno pensiamo partita dopo partita e giocare con fiducia. Poi alla fine l’obiettivo è arrivare in alto, dove è un segreto. Mi piace avere la responsabilità di essere la guida di questa squadra, ma non voglio fare paragoni con nessuno. Mi piace essere allo stesso livello di chi ha vent’anni”.

