Milan-Atalanta 0-3, la moviola: “Kessié, è rigore netto” | Serie A News

Milan-Atalanta 0-3: che errore di Kessié sul rigore …

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Voto 7, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, per la direzione di gara dell’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia (LT), in occasione di Milan-Atalanta 0-3 ieri sera a ‘San Siro‘.

L’episodio più eclatante di Milan-Atalanta arriva al 51′, quando Franck Kessié, centrocampista rossonero, colpisce Jošip Iličić nell’area di rigore rossonera con una sbracciata. Mariani punisce il gesto con il calcio di rigore e, per la ‘rosea‘, ha fatto bene. Cogliere l’irregolarità dell’ivoriano senza l’ausilio del V.A.R., per giunta, non era per niente facile.

Non conta, a termini di regolamento, la volontarietà del gesto, bensì l’imprudenza, sanzionata anche con un giusto cartellino giallo. Mariani poi ha gestito la partita bene, scegliendo di portare avanti il dialogo con i calciatori, senza mai perdere il controllo del match.

Solo due piccoli dubbi nel finale di primo tempo. Al 43′, con Davide Calabria che perde palla nella propria trequarti, quando Mariani fischia un fallo a Duván Zapata apparso troppo fiscale. Due minuti dopo, il direttore di gara vede una scorrettezza di Zlatan Ibrahimović sul portiere orobico Pierluigi Gollini. Anche qui, troppa fiscalità.

Bene la prova dei due assistenti dell'arbitro Mariani per un Milan-Atalanta, tutto sommato, privo di grandi polemiche.