Gonçalo Ramos non si discute, almeno per Rúben Amorim. Il tecnico portoghese del Milan continua a confermare la propria fiducia nell'attaccante, finito nel mirino della critica per il rendimento realizzativo non ancora all'altezza delle aspettative. Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, l'allenatore rossonero ha voluto chiarire la propria posizione: le difficoltà del centravanti non sono un problema individuale, ma riflettono le carenze offensive dell'intera squadra. Un concetto ribadito anche da Franco Ordine su Il Giornale, con un'analisi sulle responsabilità del Milan e sulle possibili mosse della società a gennaio.

Amorim difende Ramos: "Sta aiutando me più di quanto io aiuti lui"

Il messaggio dell'allenatore è stato molto chiaro. Ramos ha realizzatoe fornito, numeri che hanno alimentato le critiche nei suoi confronti, soprattutto considerando le aspettative legate al suo arrivo. Amorim, però, non intende mettere in discussione il proprio centravanti, del quale apprezza soprattutto il lavoro senza palla e il contributo alla manovra.

"Fino a oggi è Ramos che ha dato una mano a me e al Milan e non il contrario", ha spiegato il tecnico, sottolineando quanto il portoghese si sacrifichi per la squadra. Un concetto ulteriormente rafforzato dall'analisi dell'ultima partita contro il Genoa: secondo Amorim, senza i movimenti e il lavoro dell'attaccante, il Milan non avrebbe realizzato i due gol che hanno permesso di conquistare la vittoria.

Il centravanti, dunque, non viene considerato il principale responsabile delle difficoltà realizzative. La priorità dell'allenatore è piuttosto quella di mettere Ramos nelle condizioni migliori per esprimere le proprie qualità e trovare con maggiore continuità la via della rete.

Il problema è collettivo: pochi palloni negli ultimi trenta metri

La spiegazione di Amorim riguarda soprattutto la fase offensiva. Il Milan fatica a raggiungere con continuità la trequarti avversaria, trascorre troppo poco tempo negli ultimi trenta metri e produce un numero insufficiente di conclusioni verso la porta. "Non stiamo mettendo Ramos nelle condizioni di segnare più gol", ha ammesso l'allenatore, individuando nella quantità e nella qualità della produzione offensiva il principale aspetto da migliorare.

Anche Franco Ordine riprende questo concetto, evidenziando come le statistiche confermino le parole di Amorim. Il problema, quindi, non può essere dato al rendimento del numero 9: serve un miglioramento generale nella costruzione delle occasioni e nella capacità di portare più uomini vicino all'area avversaria.

Non a caso, Amorim ha spiegato di non voler puntare semplicemente su un aumento dei tiri dalla distanza, ma di voler vedere una squadra capace di arrivare più spesso in zone pericolose.

Cardinale pensa al mercato: fiducia a Rabiot ed interesse per Endrick

La società è consapevole che alcune mancanze della rosa potrebbero richiedere rinforzi e la finestra invernale rappresenterà un'occasione per intervenire. Amorim ha confermato che un'opzione offensiva in più potrebbe essere utile per aiutare sia Ramos sia, pur ribadendo che la priorità resta migliorare il collettivo della squadra.

Nel frattempo, Gerry Cardinale ha fatto visita a Milanello, confermando la propria vicinanza al gruppo e affrontando alcuni temi legati al futuro rossonero. Il proprietario avrebbe ribadito la fiducia nel rinnovo di Adrien Rabiot, dichiarando di volerlo vedere diventare una colonna del Milan. Cardinale ha inoltre manifestato interesse per Endrick, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid.

Il messaggio della proprietà è dunque quello di continuare a lavorare per migliorare la squadra, giocatori giovani, motivati e pronti a sposare il progetto rossonero.

Ramos chiamato a ripartire contro il Frosinone

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La sfida contro il Frosinone rappresenta un nuovo banco di prova per l'attaccante portoghese e per tutto il reparto offensivo. Il Milan ha bisogno di ritrovare maggiore incisività negli ultimi metri, soprattutto contro una formazione che si distingue proprio per la capacità di portare rapidamente il pallone nella zona offensiva.Ramos dovrebbe quindi continuare a essere il riferimento centrale dell'attacco rossonero. La sua missione sarà quella di trasformare il lavoro svolto per la squadra in gol, ma la responsabilità non ricadrà soltanto sulle sue spalle. Perché, come ha spiegato chiaramente Amorim, il problema del centravanti è anche quello del Milan: per ritrovare la migliore versione del portoghese servirà una crescita collettiva.