Milan, Allegri ha bisogno di rinforzi a gennaio per andare ancora al Max

Il 'Corriere' svela una particolare statistica che spiega questo problema del Milan. Il Diavolo è l'ultima squadra nel campionato italiano per sostituzioni effettuate, con 42 cambi in 12 partite, con una media di 3,5 a gara. In soli tre match il tecnico livornese ha usato tutte e cinque le sostituzioni e per sette volte si è fermato ai tre cambi. Inoltre, detiene un personale record di sostituzioni: due soli cambi in un'occasione, numero sempre superato in ogni altra gara di Serie A.