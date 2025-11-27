Milan, Allegri ha bisogno di rinforzi a gennaio per andare ancora al Max

Il 'Corriere' svela una particolare statistica che spiega questo problema del Milan. Il Diavolo è l'ultima squadra nel campionato italiano per sostituzioni effettuate, con 42 cambi in 12 partite, con una media di 3,5 a gara. In soli tre match il tecnico livornese ha usato tutte e cinque le sostituzioni e per sette volte si è fermato ai tre cambi. Inoltre, detiene un personale record di sostituzioni: due soli cambi in un'occasione, numero sempre superato in ogni altra gara di Serie A.
Per questo motivo, Massimiliano Allegri spera che nel mercato di gennaio Tare e Moncada possano accontentarlo, permettendogli di puntare al massimo possibile fino agli ultimi mesi della stagione. Il quotidiano ha indicato tre ruoli in cui ci si aspetta un rinforzo: in difesa per affiancare qualcuno al solo De Winter, nel ruolo di esterno destro visti i dubbi sul giovane Athekame e un vero 9 che possa concretizzare i tanti gol che il Milan crea, a meno che Gimenez nelle prossime settimane non cambi marcia una volta per tutte.
