Milan, tre innesti nel mercato di gennaio da dare ad Allegri per puntare al Max

Milan, Allegri ha bisogno di rinforzi a gennaio per andare ancora al Max
Il 'Corriere dello Sport' elogia il Milan dopo il derby: rossoneri a -2 dalla Roma e pronti a sognare oltre il quarto posto. Ma, come evidenzia il quotidiano, la rosa corta e le poche sostituzioni disponibili sono un problema: Allegri chiede rinforzi
Il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina dedica un articolo al Milan di Massimiliano Allegri, sulle ali dell'entusiasmo dopo l'ultima grande vittoria arrivata nel derby con l'Inter. Come ricorda il quotidiano, l'obiettivo dichiarato dal Milan fin dall'inizio è l'arrivo nei primi quattro posti, in modo da tornare in Champions League. Ma la classifica dice altro. Il Diavolo si trova a sole due lunghezze dalla Roma capolista a 27 punti e dopo aver battuto tutte le prime cinque squadre della Serie A, inizia a guardare un po' più in alto.

Per lo 'Scudetto' serve un grande aiuto dal mercato

Ma la grande incognita per i rossoneri coincide con un problema strutturale della rosa, ovvero la lunghezza della lista degli uomini a disposizione di Max. Come abbiamo già visto in questa stagione, con poche assenze il Milan va in difficoltà per via delle poche soluzioni disponibili. Episodio che rischia di concretizzarsi in vista delle prossima partita contro la Lazio di Sarri, con gli ultimi problemi fisici di Pulisic e Saelemaekers, con quest'ultimo senza un vero sostituto vista l'assenza certa anche di Athekame.

Il 'Corriere' svela una particolare statistica che spiega questo problema del Milan. Il Diavolo è l'ultima squadra nel campionato italiano per sostituzioni effettuate, con 42 cambi in 12 partite, con una media di 3,5 a gara. In soli tre match il tecnico livornese ha usato tutte e cinque le sostituzioni e per sette volte si è fermato ai tre cambi. Inoltre, detiene un personale record di sostituzioni: due soli cambi in un'occasione, numero sempre superato in ogni altra gara di Serie A.

Per questo motivo, Massimiliano Allegri spera che nel mercato di gennaio Tare e Moncada possano accontentarlo, permettendogli di puntare al massimo possibile fino agli ultimi mesi della stagione. Il quotidiano ha indicato tre ruoli in cui ci si aspetta un rinforzo: in difesa per affiancare qualcuno al solo De Winter, nel ruolo di esterno destro visti i dubbi sul giovane Athekame e un vero 9 che possa concretizzare i tanti gol che il Milan crea, a meno che Gimenez nelle prossime settimane non cambi marcia una volta per tutte.

