Milan-Como in Australia si farà? Ecco l'ultimo passaggio che manca

Le società Milan e Como nelle prossime settimane si aspettano novità e decisioni definitive per capire se dovranno prenotare l'aereo e l'albergo per andare dall'altra parte del mondo a inizio febbraio. Lo spiega il quotidiano 'Corriere della Sera' oggi in edicola che ha dedicato un articolo sugli sviluppi di questa contestata decisione di giocare la partita tra Milan e Como a Perth, in Australia.