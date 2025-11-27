Pianeta Milan
Milan-Como in Australia, arrivata nuova autorizzazione dalla Confederazione asiatica. Cosa manca adesso?

Milan-Como in Australia si farà? Ecco l'ultimo passaggio che manca
Il quotidiano 'Corriere della Sera' oggi in edicola dedica un articolo alla discussa possibilità di giocare la partita Milan-Como a Perth, in Australia, dando alcune news sulla decisione finale che sembra sempre più vicina ad arrivare
Le società Milan e Como nelle prossime settimane si aspettano novità e decisioni definitive per capire se dovranno prenotare l'aereo e l'albergo per andare dall'altra parte del mondo a inizio febbraio. Lo spiega il quotidiano 'Corriere della Sera' oggi in edicola che ha dedicato un articolo sugli sviluppi di questa contestata decisione di giocare la partita tra Milan e Como a Perth, in Australia.

Arrivato l'ok dalla Confederazione asiatica. Cosa manca?

Il quotidiano milanese spiega che dopo le autorizzazioni già concesse da Figc, Uefa e Australia, in queste ultime ore sarebbe arrivato anche l'ok della Confederazione asiatica (Afc), subordinato a diversi vincoli che in Lega stanno esaminando attentamente.

Però, come spiega il 'Corriere' manca l'autorizzazione più importante per procedere con i diversi passaggi ufficiali in vista della sfida in Oceania. Manca ancora la benedizione della Fifa, ed è per questo che nei corridoi delle Lega, nonostante le recenti comunicazioni ricevute dalla Confederazione asiatica, prevale la cautela.

LEGGI ANCHE: Milan, via Giménez a gennaio: l’obiettivo è questo bomber da 40 milioni. Tre alternative >>>

Nel frattempo, il Milan di Massimiliano Allegri dopo la grande vittoria arrivata nel derby di Milano contro l'Inter di Christian Chivu, si prepara a un'altra sfida che vale tanto. Sabato sera a 'San Siro' arriva la Lazio di Maurizio Sarri e nei rossoneri sembra essere scattata una piccola emergenza infortuni, con due protagonisti della stracittadina a rischio per la partita valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/26.

