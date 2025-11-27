Milan-Como in Australia si farà? Ecco l'ultimo passaggio che manca

Però, come spiega il 'Corriere' manca l'autorizzazione più importante per procedere con i diversi passaggi ufficiali in vista della sfida in Oceania. Manca ancora la benedizione della Fifa, ed è per questo che nei corridoi delle Lega, nonostante le recenti comunicazioni ricevute dalla Confederazione asiatica, prevale la cautela.
Nel frattempo, il Milan di Massimiliano Allegri dopo la grande vittoria arrivata nel derby di Milano contro l'Inter di Christian Chivu, si prepara a un'altra sfida che vale tanto. Sabato sera a 'San Siro' arriva la Lazio di Maurizio Sarri e nei rossoneri sembra essere scattata una piccola emergenza infortuni, con due protagonisti della stracittadina a rischio per la partita valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/26.
