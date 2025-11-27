Pianeta Milan
Christian Pulisic, classe 1998, match-winner del derby contro l'Inter di domenica scorsa a 'San Siro', sarebbe a rischio per Milan-Lazio di dopodomani in campionato. Ecco perché c'è apprensione intorno alla figura di 'Capitan America'
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni di Christian Pulisic, classe 1998, attaccante statunitense del Milan che, con un suo gol al 54', ha deciso il derby di Milano contro l'Inter di domenica scorsa a 'San Siro'. Questo perché Pulisic ieri ha iniziato l'allenamento a Milanello con il gruppo, agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri, per poi finirlo da solo.

Milan, Pulisic in dubbio per la sfida contro la Lazio

Il club ha parlato di un affaticamento muscolare per il numero 11 statunitense, ma, ovviamente, nell'universo rossonero c'è apprensione per lui. 'Capitan America' non è nuovo a certi guai e, vista l'importanza che riveste nella squadra di Allegri, una sua assenza contro la Lazio dopodomani sera in campionato non ci vorrebbe proprio. La situazione di Pulisic, ha scritto la 'rosea', sarà monitorata giorno dopo giorno. Ma il dubbio che possa non esserci dopodomani contro i biancocelesti c'è eccome.

Pulisic era rientrato in Parma-Milan 2-2 dell'8 novembre scorso, dopo un mese di stop per una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Questo per ripresentarsi titolare contro l'Inter: nel mezzo, aveva lavorato a Milanello durante la pausa Nazionali per rimettersi in forma. Finora, per lui, 7 gol tra Serie A e Coppa Italia in 10 partite: anche 2 assist all'attivo.

