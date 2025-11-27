Tra gli altri risultati del mercoledì di Champions, spicca il 3-0 dell'Atalanta in casa dell'Eintracht Francoforte, il 4-1 con cui il PSV Eindhoven vince ad 'Anfield' contro il Liverpool e il 4-3 con cui il Real Madrid passa in Grecia contro l'Olympiacos: poker di Kylian Mbappé. Pirotecnica e spettacolare anche PSG-Tottenham 5-3.
Oggi è già tempo di Europa League e Conference League. Alle ore 18:45, allo stadio 'Olimpico', spazio a Roma-Midtjylland; alle ore 21:00, al 'Dall'Ara' e al 'Franchi', ci disputano invece Bologna-RB Salisburgo e Fiorentina-AEK Atene. Sul quotidiano romano trovano però collocazione anche alcuni temi del campionato di Serie A.
Il Milan di Massimiliano Allegri fa poche sostituzioni perché ha pochi cambi: il mercato di gennaio potrà aiutare l'allenatore livornese con qualche rinforzo. Alla Juventus, la cura di Luciano Spalletti sembra aver rigenerato Kenan Yıldız, mentre, al Napoli, sta funzionando l'innesto nell'undici titolare, da parte di Antonio Conte, dei veloci esterni offensivi David Neres e Noa Lang.
