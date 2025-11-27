Tra gli altri risultati del mercoledì di Champions, spicca il 3-0 dell' Atalanta in casa dell' Eintracht Francoforte , il 4-1 con cui il PSV Eindhoven vince ad 'Anfield' contro il Liverpool e il 4-3 con cui il Real Madrid passa in Grecia contro l' Olympiacos : poker di Kylian Mbappé . Pirotecnica e spettacolare anche PSG-Tottenham 5-3 .

Oggi è già tempo di Europa League e Conference League. Alle ore 18:45, allo stadio 'Olimpico', spazio a Roma-Midtjylland; alle ore 21:00, al 'Dall'Ara' e al 'Franchi', ci disputano invece Bologna-RB Salisburgo e Fiorentina-AEK Atene. Sul quotidiano romano trovano però collocazione anche alcuni temi del campionato di Serie A.