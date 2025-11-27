Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, il mercato di gennaio per aiutare Allegri'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 27 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 27 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Atlético Madrid-Inter, partita della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, terminata 2-1 per i 'Colchoneros' al 'Metropolitano'. Avanti con Julián Álvarez, l'Atléti si fa raggiungere dall'Inter con un gol di Piotr Zieliński. Nel finale, José Giménez regala i tre punti agli iberici.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 27 novembre 2025

Tra gli altri risultati del mercoledì di Champions, spicca il 3-0 dell'Atalanta in casa dell'Eintracht Francoforte, il 4-1 con cui il PSV Eindhoven vince ad 'Anfield' contro il Liverpool e il 4-3 con cui il Real Madrid passa in Grecia contro l'Olympiacos: poker di Kylian Mbappé. Pirotecnica e spettacolare anche PSG-Tottenham 5-3.

Oggi è già tempo di Europa League e Conference League. Alle ore 18:45, allo stadio 'Olimpico', spazio a Roma-Midtjylland; alle ore 21:00, al 'Dall'Ara' e al 'Franchi', ci disputano invece Bologna-RB Salisburgo e Fiorentina-AEK Atene. Sul quotidiano romano trovano però collocazione anche alcuni temi del campionato di Serie A.

Il Milan di Massimiliano Allegri fa poche sostituzioni perché ha pochi cambi: il mercato di gennaio potrà aiutare l'allenatore livornese con qualche rinforzo. Alla Juventus, la cura di Luciano Spalletti sembra aver rigenerato Kenan Yıldız, mentre, al Napoli, sta funzionando l'innesto nell'undici titolare, da parte di Antonio Conte, dei veloci esterni offensivi David Neres e Noa Lang.

