Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot esclusivo: ‘Il mio Milan nato per vincere'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 27 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 27 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta (1-2) dell'Inter di Cristian Chivu, al 'Metropolitano', contro l'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone in occasione della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Atléti avanti con Julián Álvarez; pareggio nerazzurro nella ripresa con Piotr Zieliński e nuovo sorpasso dei 'Colchoneros' con José Giménez nel finale.

Ottima, invece, la prima in Champions di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Dopo aver sofferto per un tempo in casa dell'Eintracht Francoforte, la 'Dea' passa agevolmente (3-0) nella ripresa del match in Germania. In gol Ademola Lookman, Éderson e Charles De Ketelaere.

Stasera, in Europa e Conference League, altre italiane in campo: alle ore 18:45 ci sarà Roma-Midtjylland; alle ore 21:00, invece, Bologna-RB Salisburgo e Fiorentina-AEK Atene. In alto, sotto la testata, un'intervista in esclusiva ad Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri.

