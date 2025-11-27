Ottima, invece, la prima in Champions di Raffaele Palladino sulla panchina dell' Atalanta . Dopo aver sofferto per un tempo in casa dell' Eintracht Francoforte , la 'Dea' passa agevolmente ( 3-0 ) nella ripresa del match in Germania . In gol Ademola Lookman , Éderson e Charles De Ketelaere .

Stasera, in Europa e Conference League, altre italiane in campo: alle ore 18:45 ci sarà Roma-Midtjylland; alle ore 21:00, invece, Bologna-RB Salisburgo e Fiorentina-AEK Atene. In alto, sotto la testata, un'intervista in esclusiva ad Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri.