Ottima, invece, la prima in Champions di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Dopo aver sofferto per un tempo in casa dell'Eintracht Francoforte, la 'Dea' passa agevolmente (3-0) nella ripresa del match in Germania. In gol Ademola Lookman, Éderson e Charles De Ketelaere.
Stasera, in Europa e Conference League, altre italiane in campo: alle ore 18:45 ci sarà Roma-Midtjylland; alle ore 21:00, invece, Bologna-RB Salisburgo e Fiorentina-AEK Atene. In alto, sotto la testata, un'intervista in esclusiva ad Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri.
