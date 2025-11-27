Spazio, poi, al commento delle partite delle squadre italiane nel mercoledì di Champions League. Cade l'Inter, 1-2, in casa dell'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone. Sotto con un gol di Julián Álvarez, i nerazzurri pareggiano con Piotr Zieliński, poi subiscono nel finale il gol della sconfitta da José Giménez. L'Atalanta, invece, ne fa 3 fuori casa contro l'Eintracht Francoforte: reti di Ademola Lookman, Éderson e Charles De Ketelaere.
Chiosa con un po' di calciomercato. Al Milan serve un attaccante: la cessione di Santiago Giménez al West Ham potrebbe favorire l'acquisto, per 40 milioni di euro, del bomber Franculino dal Midtjylland. Il Torino, invece, che necessita come il pane di un difensore, potrebbe pescare nella Roma il rinforzo ideale: si tratta di Daniele Ghilardi, classe 2003, ex Hellas Verona che ha poco spazio con Gian Piero Gasperini: potrebbe finire in prestito ai granata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA