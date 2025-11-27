Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Il Milan all’attacco: Franculino per Allegri: ecco quanto costa”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 27 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 27 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ottimo lavoro fin qui svolto da Luciano Spalletti in queste poche settimane alla guida tecnica della Juventus. Nuove risorse per i bianconeri grazie all'ottimizzatore: dal rilancio di Teun Koopmeiners in un nuovo ruolo, a Filip Kostic e Fabio Miretti ritrovati, al ritorno al gol di Loïs Openda e Jonathan David.

Spazio, poi, al commento delle partite delle squadre italiane nel mercoledì di Champions League. Cade l'Inter, 1-2, in casa dell'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone. Sotto con un gol di Julián Álvarez, i nerazzurri pareggiano con Piotr Zieliński, poi subiscono nel finale il gol della sconfitta da José Giménez. L'Atalanta, invece, ne fa 3 fuori casa contro l'Eintracht Francoforte: reti di Ademola Lookman, Éderson e Charles De Ketelaere.

Chiosa con un po' di calciomercato. Al Milan serve un attaccante: la cessione di Santiago Giménez al West Ham potrebbe favorire l'acquisto, per 40 milioni di euro, del bomber Franculino dal Midtjylland. Il Torino, invece, che necessita come il pane di un difensore, potrebbe pescare nella Roma il rinforzo ideale: si tratta di Daniele Ghilardi, classe 2003, ex Hellas Verona che ha poco spazio con Gian Piero Gasperini: potrebbe finire in prestito ai granata.

