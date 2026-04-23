Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: spunta l’idea Lukaku. Ecco l’offerta per Goretzka. Occhi su Koné
In Serie A i rossoneri sono davanti anche al Napoli, a parità di punti, grazie alla differenza reti: stesso numero di gol fatti, sei in meno quelli concessi. Un dettaglio che potrebbe pesare a fine stagione. Il confronto europeo rafforza il dato. Solo l’Arsenal, con 26 reti subite in 33 partite, fa meglio in termini assoluti nei cinque maggiori campionati. Il Paris Saint-Germain ha incassato 25 gol, ma in 29 gare: la media rossonera è di 0,81 reti subite a partita contro lo 0,86 dei francesi. In rapporto ai minuti giocati, il Milan regge il confronto anche con chi guida i rispettivi tornei.
Il rendimento dei singoli: crescita evidente e impatto di Allegri—
La solidità nasce dal lavoro collettivo, ma anche dal salto di qualità dei centrali. Matteo Gabbia viaggia a una media voto di 6,23: con lui in campo è arrivata una sola sconfitta, all’esordio contro la Cremonese. Ancora meglio Strahinja Pavlovic (6,29), cresciuto in modo significativo sotto la gestione Allegri dopo una stagione in cui non era considerato imprescindibile. Anche Fikayo Tomori ha ritrovato continuità, come testimonia la chiamata della Nazionale inglese. Positivo l’impatto di Koni De Winter, 24 presenze e un gol alla prima stagione in rossonero. Resta da scoprire il potenziale del giovane Odogu, 19 anni, fin qui impiegato con il contagocce e spesso aggregato al Milan Futuro. Potrebbe essere la prossima scommessa di Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA