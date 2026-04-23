"Se non prendi gol sei già a metà dell’opera". Una frase che riassume perfettamente la filosofia di Massimiliano Allegri e che oggi trova piena conferma nei numeri. Con 27 reti subite in 33 partite, il suo Milan è la miglior difesa della Serie A e occupa il secondo posto in classifica. Un anno fa, allo stesso punto della stagione, i rossoneri avevano incassato undici reti in più ed erano soltanto la nona retroguardia del campionato. Nona come la posizione in graduatoria. La differenza, oggi, è tutta nella solidità.