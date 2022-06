Maignan, super anche con la Francia. E Deschamps lo esalta: “E’ decisivo”

Ciò non toglie che il titolare resti Hugo Lloris, in quanto è anche il capitano della Nazionale francese. "Sono fortunato ad avere a disposizione due ottimi portieri", ha aggiunto subito dopo Deschamps, onde evitare fraintendimenti. Il presente dice Lloris, ma il futuro della Nazionale francese sarà nelle mani di Maignan. Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>