Calciomercato Milan – Incontro con il Real Madrid: i nomi sul piatto

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan, in questo mese di giugno, cercherà di finalizzare tutte le trattative impostate da mesi ed ancora aperte. In primis l'arrivo di Divock Origi, svincolato, per l'attacco. Quindi, un colpo in difesa (Sven Botman) ed uno a centrocampo (Renato Sanches), entrambi dal Lille. I grandi obiettivi del Diavolo sono, però, sulla trequarti. E, a questo proposito, c'è da capire quale sarà il futuro di Brahim Díaz.