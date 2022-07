Leao, il Lille impugna la sentenza del Tribunale dello Sport: le ultime

Rientrato ieri a Milanello dopo aver trascorso le meritate vacanze estive, Rafael Leao ha ricominciato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra. Mentre lui lavora in campo, il Milan lavora invece per trovare la quadra definitiva per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', i rossoneri starebbero pensando di alzare l'offerta per il prolungamento del classe 1999, tanto che si parla di un rinnovo da 6 milioni di euro a stagione.

Questione rinnovo a parte, il quotidiano torinese dà un aggiornamento in merito alla sentenza che coinvolge il calciatore portoghese, il Lille e lo Sporting Lisbona. 'Tuttosport' riporta come il Lille abbia impugnato presso il Tribunale Federale Svizzero la sentenza del Tribunale dello Sport che condannava Leao e il club francese al pagamento di 20 milioni di euro ai portoghesi per la vicenda dello svincolo d'ufficio. In realtà adesso il risarcimento può essere considerato congelato, con il procedimento che da sportivo diventa 'civile'. Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?