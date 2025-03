Inter, infortunio per Lautaro Martínez: a rischio il derby contro il Milan

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, non prenderà parte agli impegni dell'Argentina e rischia di saltare la semifinale di Coppa Italia

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, non resterà a disposizione dell'Argentina per gli impegni contro Uruguay e Brasile, validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e farà rientro a Milano. Il motivo l'ha comunicato la stessa 'Selección' Albiceleste attraverso i suoi canali social ufficiali.