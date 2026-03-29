Domani si entrerà nella settimana che porterà alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le partite delle nazionali. Per il Milan si inizierà il lavoro importante in vista della sfida in casa del Napoli in programma allo stadio 'Maradona' a Pasquetta. Per Massimiliano Allegri ad oggi restano dubbi importanti anche visti gli infortuni in casa rossonera.
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Infortuni Milan, partitella per Gimenez. Recuperato al massimo anche Loftus-Cheek
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Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ieri a Milanello Massimiliano Allegri ha organizzato un test da 45-50 minuti contro il Milan Futuro per testare soprattutto le condizioni e la gamba di Santiago Gimenez. L'attaccante rossonero è tornato in campo contro il Torino dopo il lungo recupero dopo l'operazione alla caviglia di fine dicembre. Presenti anche gli altri big che sono rimasti a Milanello: Terracciano, Fofana, Ricci, Nkunku e Füllkrug. In campo anche Loftus-Cheek ormai recuperato per il Napoli: dovrebbe giocare con una speciale protezione interna dopo la frattura della mascella subita contro il Parma. Leao, ancora in Portogallo, dovrebbe tornare mercoledì.
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