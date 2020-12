Genoa-Milan 2-2: “Un altro passo falso” | Serie A News

Genoa-Milan 2-2: l’analisi del match del ‘Corriere della Sera’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha analizzato Genoa-Milan 2-2, match di ieri sera a ‘Marassi‘. Secondo pareggio consecutivo con questo risultato per il Diavolo di Stefano Pioli dopo quello maturato a ‘San Siro‘ contro il Parma.

È un Milan “stanco, affaticato e sofferente”, ha scritto il quotidiano generalista. Ma anche un Diavolo che “non muore mai” è che è “rabbiosamente vivo”. Esattamente come successo qualche giorno fa contro i ducali, anche contro il Genoa il Milan ha ripreso, per i capelli, una partita che sembrava ormai persa.

Questo punticino, di fatto, gli consente di restare da solo, in vetta alla classifica di Serie A, davanti all’Inter, che ieri ha superato 1-0 il Napoli. A levare il Milan dai guai, ancora una volta, sono stati i difensori. Theo Hernández, rimasto fuori causa per Genoa-Milan per un leggero affaticamento al flessore, aveva risolto contro il Parma.

Ieri, invece, in gol sono andati Davide Calabria e Pierre Kalulu, al suo debutto da titolare in rossonero in campionato. Cominciano a pesare le assenze di Simon Kjær, Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović nel Milan. Ma questo pareggio contro il Genoa, per il ‘CorSera‘, è “l’ennesima prova di forza di una squadra di ragazzini che non molla mai, anche nelle giornate storte in cui brillano poco”.

Sono 24 i risultati utili consecutivi del Milan, come non accadeva dal 1993. L’ultima sconfitta risale a nove mesi fa, proprio contro il Genoa. La squadra di Rolando Maran, giocando ‘a specchio’ con i rossoneri, ha saputo togliere spazio ed idee alla manovra di Alessio Romagnoli e compagni. Una strategia che ha funzionato per tutto il primo tempo: Rafael Leão un fantasma, Sandro Tonali faticava a far girare il gioco, Ante Rebić era impreciso.

Nella ripresa, poi, la gara si è accesa e sono arrivati i gol. Doppietta dell’ex Mattia Destro per i liguri (tap-in sotto misura il primo gol, colpo di testa all’incrocio il secondo), staffilata dalla distanza di Calabria e tocco sotto misura di Kalulu per il Diavolo. E non è arrivata la sconfitta soltanto perché Gigio Donnarumma ha compiuto un prodigio sulla rovesciata acrobatica di Gianluca Scamacca nel finale di gara.

Simbolo della sofferenza di un Milan che, seppur ferito, non ha alcuna intenzione di mollare di un centimetro.