Genoa-Milan 2-2, Condò: “Crescente fatica della capolista” | News

Genoa-Milan 2-2, il commento di Condò al match di ‘Marassi’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Il giornalista Paolo Condò, sulle colonne di ‘Repubblica‘ oggi in edicola, ha commentato così il 2-2 di ieri sera a ‘Marassi‘ tra il Genoa di Rolando Maran ed il Milan di Stefano Pioli.

“Gli ultimi marcatori del Milan descrivono bene la crescente fatica della capolista. Se il 2-2 in extremis di domenica portava la doppia firma di Theo Hernández — assalitore nell’anima ma pur sempre terzino di ruolo — ieri ci hanno dovuto pensare l’altro terzino, Davide Calabria, e il difensore centrale Pierre Kalulu. Detto che lo stesso Kalulu è riuscito così a risciacquarsi la coscienza dallo spazio concesso dietro a Mattia Destro — ieri l’assenza di Simon Kjær ha pesato più di quella di Zlatan Ibrahimović — è evidente che per continuare a sognare lo Scudetto, e sarebbe un peccato non farlo, il Milan debba dotarsi davanti di armi più efficaci di Ante Rebić e Rafael Leão (Papu Gómez, per esempio)”.

Condò ha quindi proseguito nella sua disamina di questo Genoa-Milan: “Ibra manca da quattro partite. Prima dei due pareggi — e quello contro il Parma era stato giocato assai meglio di questo contro il Genoa — erano venute due vittorie timbrate da Alessio Romagnoli, dai rigori di Franck Kessié e da uno sprazzo di Samu Castillejo. È un segnale che la squadra sa reagire all’emergenza, ma che quest’emergenza non può durare in eterno. I due pareggi servono al Milan per mantenere la testa davanti all’Inter, che le ha ripreso quattro punti in quattro giorni vincendo ieri uno scontro diretto con il cinismo di cui sono spesso accreditate le squadre vincenti”. Calciomercato Milan: difensore, c’è l’intesa con il prescelto. Vai alla news >>>