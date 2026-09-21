Il consuntivo delle prime 5 giornate di Serie A porta la firma autorevole di Fabio Capello, intervistato in esclusiva sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L'ex leggendario tecnico di Milan, Juventus e Roma ha fatto il punto sulle gerarchie del campionato alla vigilia della sosta per le Nazionali. Nel corso del suo intervento, "Don Fabio" ha analizzato le prospettive Scudetto di Inter e Roma, promosso la svolta tattica imposta da Rúben Amorim sulla panchina del Diavolo dopo il rotondo 3-0 inflitto al Lecce grazie a Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira, ed esaminato le difficoltà iniziali di Napoli e Como.

La corsa Scudetto: Gasperini lancia la Roma, Inter favorita ma con un dubbio

I rallentamenti delle rivali: Juventus in crescita, Como e Napoli faticano

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Il verdetto sul Milan: "Amorim ha trovato la strada giusta"

Secondo l'allenatore friulano, la partenza sprint della Roma non rappresenta affatto una sorpresa nel panorama calcistico italiano. I giallorossi si stanno dimostrando una delle compagini più in forma e complete del momento: l'organico a disposizione e la guida tecnica di Gian Piero Gasperini garantiscono la competitività necessaria per lottare per il titolo fino alla fine. Nella griglia di Capello, la Roma è la principale antagonista dell'Inter, considerata ancora la rosa più forte del torneo, sebbene resti l'incognita legata ai troppi gol subiti in questo avvio. Nota di merito anche per la Lazio, dove il passaggio dal 4-3-3 di Maurizio Sarri al 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso, supportato da un ottimo mercato, sta producendo risultati inaspettati.Spostando lo sguardo sulle altre piazze, l'ex tecnico rossonero ha promosso i progressi mostrati dalla Juventus, evidenziando invece una leggera flessione da parte del Como. Alla formazione guidata da Cesc Fàbregas sembrano mancare la brillantezza e la velocità espresse nella passata stagione, quando riuscì a beffare proprio i bianconeri e il Milan nella corsa a un piazzamento Champions. Discorso diverso per il Napoli, che si trova attualmente ad arrancare: secondo Capello, la flessione dei partenopei deriva dal fatto che - forse - Massimiliano Allegri non sia ancora riuscito a entrare pienamente nella testa e nei meccanismi psicologici del gruppo azzurro.Il giudizio più atteso riguarda però il Milan, reduce dalla convincente prova di forza a San Siro contro il Lecce. Capello, che ha legato il suo nome alla leggendaria epopea degli "Invincibili" rossoneri negli anni Novanta, ha promosso le recenti scelte dell'allenatore portoghese: "Rúben Amorim finalmente ha messo in campo la squadra migliore e forse ha trovato la strada giusta per questo gruppo. Abbiamo visto subito i riscontri sul campo con un ottimo calcio, adesso aspettiamo che il Milan riesca a integrare pienamente i nuovi acquisti e poi vedremo quello che succederà". Per il Diavolo il verdetto definitivo è rimandato a metà ottobre, quando la stagione entrerà nel vivo e si capirà dove potrà arrivare la squadra tra Serie A ed Europa League.