Garlando: “Il Milan si ritroverà contro due ex capitani in Champions”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato del Milan e dell'incrocio con due ex rossoneri come Tonali e Donnarumma in Champions League: "Dalle urne sono uscite storie strizzacuore: il Milan si ritroverà contro due ex capitani (Donnarumma, Tonali), Pulisic sarà avversario sotto il suo vecchio muro giallo (Dortmund)".