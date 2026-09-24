Un vero e proprio terremoto istituzionale sta per abbattersi sul mondo del calcio italiano. Ugo Taucer, Procuratore Generale dello Sport, ha infatti sollevato e sostenuto l'incandidabilità di Giovanni Malagò alla presidenza della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) a causa di un vizio legato al tesseramento. Di conseguenza, la Federcalcio si trova adesso di fronte al concreto rischio di un commissariamento lampo, arrivato dopo appena tre mesi dall'insediamento dell'ex numero uno del CONI al vertice del comando di via Allegri.

Terremoto F.I.G.C.: spunta il nome di Adriano Galliani per il dopo-Malagò

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La leggendaria carriera del "Condor" dai trionfi con il Milan al Monza

I grandi club del nostro campionato non sono rimasti a guardare. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Repubblica, alcune importanti società di Serie A, dando ormai per certo un imminente commissariamento della Federazione, si sono già attivate nei retroscena per individuare il profilo ideale per la successione. L'identikit porta direttamente a un nome leggendario del calcio italiano:. Il senatore di Forza Italia, che ha da poco compiuto 82 anni, sarebbe pronto a salire al timone della F.I.G.C. per traghettare il movimento in una fase di transizione breve, della durata di due anni, fino alle successive elezioni regolamentari.Le indiscrezioni trovano terreno fertile anche nelle confidenze private dello stesso dirigente. "Stavolta non mi tiro indietro", avrebbe confidato Galliani alle persone a lui più vicine in merito alla possibilità di guidare la Federcalcio. Si tratta di una svolta epocale, dato che negli anni passati, mentre ricopriva cariche operative nei club, il manager brianzolo aveva sempre declinato cortesemente ogni tipo di offerta simile.Il profilo di Galliani d'altronde evoca immediatamente l'epoca d'oro del calcio nostrano ed europeo. Il dirigente ha scritto la storia dello sport mondiale durante la gloriosa epopea targata Silvio Berlusconi, ricoprendo la carica di amministratore delegato deldal 1986 — anno in cui il Cavaliere acquistò la società rossonera — fino al 2017, momento della cessione del club da parte di Fininvest. Sotto la sua sapiente gestione manageriale, il Milan ha messo in bacheca la bellezza di 29 trofei ufficiali, inclusi 8 Scudetti e ben 5 tra Coppe dei Campioni e Champions League. Successivamente, dal 2018 al 2025, Galliani ha guidato il Monza prima come A.D. e poi come vicepresidente vicario, confermandosi un dirigente unico nel suo genere e ora pronto per la massima poltrona del calcio italiano.