Direttore sportivo Milan, Tare favorito: c’è già un appuntamento per la firma

Incontro, ieri, a Roma, tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan e Igli Tare, ex dirigente della Lazio. Secondo quanto riferito da 'Repubblica' oggi in edicola, l'albanese - DS dei capitolini dal 2009 al 2023 - è il grande favorito per assumere l'incarico all'interno del club di Via Aldo Rossi.