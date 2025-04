Giorgio Furlani, CEO del Milan, prosegue nel suo 'casting' per la ricerca del direttore sportivo perfetto per il club rossonero. Il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla ricerca del direttore sportivo perfetto per il Milan: l'amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, sta portando avanti da settimane un accurato 'casting' per arrivare alla soluzione migliore per il Diavolo.