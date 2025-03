Direttore sportivo Milan, Furlani inizia la settimana di colloqui: il punto

A tal proposito, questa settimana, come sottolineato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Furlani inizia il 'casting' dei candidati al ruolo di direttore sportivo del Milan. L'agenda del CEO è fitta. Terrà colloqui per tentare di individuare la persona giusta, colui che farà al caso delle ambizioni del club rossonero.

Summit previsto con Paratici tra oggi e domani

Il quotidiano generalista, quindi, ha anticipato come, tra oggi e domani, Furlani incontrerà il primo della sua lista di potenziali DS, ovvero Fabio Paratici. Ex Juventus e Tottenham, Paratici è fermo da marzo 2023 causa squalifica per il caso plusvalenze alla Juve. Ma non vede l'ora di rimettersi in gioco in una società importante. Sarà il Milan? LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, parte l’assalto al bomber rivelazione in Europa >>>