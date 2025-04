Derby Milan-Inter, la moviola: “Fabbri, alcune scelte discutibili”

L'analisi degli episodi da moviola del derby Milan-Inter inizia al 18', con l'ammonizione a Theo Hernández per un fallo su Yann-Aurel Bisseck e prosegue al 24', per il fallo di Davide Frattesi su Christian Pulisic non punito con il cartellino giallo. Stesso principio, decisioni diverse, graziato il centrocampista interista.

Graziato Frattesi, non c'è niente da fischiare nelle due aree — Al 26' e al 30' due 'silent check' con il V.A.R., per tocchi in area di rigore di Matteo Darmian (Inter) prima e Rafael Leão (Milan) poi, ma quest'ultimo, seppur di mano, non è punibile. Eccessivo, poi, per il quotidiano sportivo nazionale, il giallo al 59' rifilato a Bisseck per il duello con Leao.

Non c'è nulla al 70' per la piccola spinta di Pulisic, in area, ai danni di Alessandro Bastoni. Manca, invece, all'80', il fallo di Çalhanoğlu - così come l'ammonizione per il turco - su Álex Jiménez. Infine, all'88', Bastoni, nel cercare la palla, scalcia Tijjani Reijnders, ma Fabbri inverte la punizione.