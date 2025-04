Derby Milan-Inter, Conceicao: 'Siamo in crescita. Vogliamo la finale'

"Tra noi e loro non c'è la distanza che dice il campionato"

"Non ho visto l'Inter andare avanti come fa normalmente. E anche noi abbiamo avuto tante occasioni. Tra noi e loro non c'è la distanza che dice il campionato …. Sono contento della prestazione, dell'approccio e dell'atteggiamento. Il risultato è giusto, è stata la conseguenza di una partita molto equilibrata. Arriviamo dal secondo tempo di Napoli e ora dobbiamo continuare così per centrare l'obiettivo che è quello di vincere la Coppa Italia", la chiosa del tecnico ex Porto.