Derby Milan-Inter, Abraham ci crede: 'Avanti con fiducia, sfida aperta'

"Non so perché non siamo sempre riusciti a giocare come nei derby"

«Ci serve solo un gol in più di loro (sorride, n.d.r.). Puntiamo a vincere la Coppa Italia perché vincere titoli è nel DNA del Milan. Ora però bisogna pensare solo al prossimo incontro e non a quello che succederà tra tre settimane. Ogni match per noi sarà una finale e bisogna puntare a conquistare sempre i tre punti. Non so perché non siamo sempre riusciti a giocare come nei derby. È stata una stagione molto difficile, non voglio nasconderlo, ma ora dobbiamo prendere fiducia dopo questo derby. Possiamo alzare la Coppa Italia. Io ci credo».