Al primo derby

L'ultimo giocatore che viene preso in esame dalla rosea è Pavlovic. Il difensore serbo è stato tra i più grintosi in questo inizio di stagione. Anche lui ha faticato contro il Liverpool, compiendo errori anche gravi, ma nelle restanti partite è stato tra i migliori del Milan. Per lui sarà il primo derby contro l'Inter e avrà un esame difficile: fermare Thuram e Lautaro. Non una sfida facile.