Milan, Bergomi: “Il caso Leao e Theo? Il segnale è stato dato, ora giocano”

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di La Repubblica. Bergomi ha trattato anche il caso di Theo Hernandez e Rafael Leao. I due talenti del Milan sono stati duramente criticati in queste settimane per il comportamento avuto in Lazio-Milan. Durante il cooling break i due sono rimasti lontani dal gruppo squadra dopo l'esclusione dall'undici di partenza. Theo e Leao hanno deluso nelle prime due uscite rossonere e non hanno preso parte sin dal 1' di Lazio-Milan. Dopo l'esclusione e il brutto comportamento sono arrivate diverse critiche.