Derby Inter-Milan, le probabili formazioni: Fonseca fa fuori un titolare

Domenica 22 settembre , alle ore 20:45 , allo stadio 'San Siro' di Milano si giocherà il tanto atteso derby tra il Milan di Paulo Fonseca e l' Inter di Simone Inzaghi , valido per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. L'ultima settimana, per i rossoneri, è stata poco positiva, con il successo ampio contro il Venezia seguito dalla debacle contro il Liverpool . Quella contro i nerazzurri potrebbe essere l'ultima spiaggia per il tecnico lusitano.

Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it', il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe far fuori solo uno dei titolari. In porta il solito Mike Maignan, che sembra aver recuperato dal guaio fisico, mentre in difesa dovrebbero giocare Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. I due centrali saranno invece Matteo Gabbia (che relega in panchina Fikayo Tomori) e Strahinja Pavlovic. A centrocampo potrebbero avere spazio Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Sulla trequarti, invece, agiranno Ruben Loftus-Cheek con Christian Pulisic e Rafael Leao. L'unica punta sarà Alvaro Morata.