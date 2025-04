Derby, Condò: 'L'Inter soffre l'imprevedibilità del Milan. Su Conceicao ...'

"Il fatto che il Milan sia andato in vantaggio per la quarta volta nei cinque derby stagionali finisce di dimostrare che l’Inter soffre l’imprevedibilità rossonera - ha spiegato Condò -. È un limite, e non è piccolo. Capace di variare il proprio approccio alle gare, generalmente offensivo in campionato e difensivo in Champions League, Simone Inzaghi non riesce a maneggiare il Milan perché non sa mai cosa aspettarsi: Paulo Fonseca l’aveva sorpreso con i quattro attaccanti, Sérgio Conceição l’aveva rimontato a Riyadh giocandosi Rafael Leão solo nella ripresa, ieri la puntata su Luka Jović — siamo onesti — l’aveva vista solo il tecnico portoghese, e quindi bravo lui. Dopo aver mangiato tanto fiele stavolta sì, è stato bravo lui".