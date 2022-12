De Ketelaere deve prendersi il Milan: Pioli lo carica e motiva a Dubai

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, si allena da ieri a Dubai con i compagni. È atteso da una seconda parte di stagione al top

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, giunto in aereo alle 02:00 di notte tra martedì e mercoledì a Dubai. CDK, atteso dal team manager rossonero Andrea Romeo, è stato accompagnato nel ritiro della squadra dove già qualche ora dopo, nel pomeriggio di mercoledì, si è allenato con i compagni.

Ha svolto la seduta con chi non aveva giocato l'amichevole contro l'Arsenal. Prima la parte atletica con i giovani della Primavera, poi il lavoro fisico, un po' più pesante. Terminato l'allenamento, De Ketelaere si è intrattenuto per altra corsa e nuovi scatti monitorato dallo staff del Milan, così come dai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara.

Milan, per De Ketelaere è il momento del riscatto — La 'rosea' ha rivelato come Pioli sia diventato ancora più persuasivo nei colloqui motivazionali. Una qualità, questa, che gli riconoscono tutti i suoi giocatori, Zlatan Ibrahimović in testa. E in queste ore il tecnico del Diavolo ha messo alla prova le sue qualità da 'oratore' proprio con De Ketelaere.

Dopo essersi avvicinato al ragazzo mentre correva, lo ha spinto via sorridendo. Dopo pochi minuti di dialogo, poi, gli ha ribadito di avere grande fiducia in lui e di aver intenzione di puntare su di lui nella seconda parte di questa stagione. Pioli, poi, ha chiesto a CDK lumi sulle sue condizioni. Dopo aver ricevuto risposte confortanti, un abbraccio ed una pacca sulla spalla.

Il tutto, alla fine dell'allenamento in gruppo, quando i due, De Ketelaere e Pioli, sono rimasti un passo indietro rispetto agli altri. La sfida, in fin dei conti, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', è comune. Non solo De Ketelaere intende riscattare la prima parte anonima di stagione, ma anche Pioli vuole farne un talento da Milan.

L'allenatore ci è riuscito con Pierre Kalulu, con Sandro Tonali, con Rafael Leão. Ora dovrà 'affinare il suo metodo' con CDK. Ma il ragazzo deve rendere la sua personalità più solida e spazzare via i pensieri cupi. Ieri i tifosi del Milan presenti al campo di allenamento del Diavolo gli hanno riservato un saluto affettuoso e gli hanno chiesto autografi e selfie.

Pioli crede in lui, al Milan aspettano che esploda — L'idea, in casa Milan, è quella che basti una scintilla per riaccendere la fiamma di De Ketelaere. Quella scintilla è il gol, che al ragazzo manca dallo scorso 1° aprile e che non è ancora arrivato in 18 presenze ufficiali in maglia rossonera. Pioli, per la 'rosea', sta dunque meditando di lasciarlo giocare più vicino alla porta, vincolandolo meno ad obblighi tattici.

Pioli lo coccola, lo motiva. Ibra lo sprona, dicendogli che è forte. Ora sta tutto nelle mani, e nei piedi, di De Ketelaere: deve prendersi il Milan, è in grado di farlo e da Dubai parte la sua rincorsa per un posto al sole.