CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 5 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 5 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Il Corriere dello Sport‘ oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina a Juventus-Napoli. Una gara vinta per 3-0 a tavolino dai padroni di casa poiché il Napoli non si è presentato a Torino. Aurelio De Laurentiis, Presidente del club azzurro, sostiene come il viaggio della sua squadra sia stato frenato dalla ASL. Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, si appella invece al protocollo in atto e siglato dal mondo del calcio.

Si parla, però, anche di Lazio-Inter, sotto la testata: un pareggio firmato da Lautaro Martínez e Sergej Milinković-Savić. In basso, invece, spazio al calciomercato ed al botto della Juventus, che spedisce Douglas Costa al Bayern Monaco e Mattia De Sciglio all’Olympique Lione prendendo Federico Chiesa dalla Fiorentina.

