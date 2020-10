Calciomercato Juventus – De Sciglio vicino al prestito all’Olympique Lione

Calciomercato Juventus, De Sciglio sta per salutare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Mattia De Sciglio, classe 1992, sarà il prossimo difensore dopo Daniele Rugani a salutare la Juventus per la Ligue 1 francese. Se Rugani è andato al Rennes con la formula del prestito secco, medesima sorte, secondo ‘TuttoMercatoWeb‘, attende De Sciglio. Il quale, però, si trasferirà all’Olympique Lione. De Sciglio, dunque, raggiungerà un altro ex rossonero, Lucas Paquetá, alla corte di Rudi Garcia. Intesa tra i club trovata, adesso le parti stanno organizzando le visite mediche di De Sciglio con l’OL. La cessione, secondo ‘TMW‘, potrebbe sbloccare, in entrata, l’operazione Federico Chiesa per i bianconeri. LEGGI QUI LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>