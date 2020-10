Juventus-Napoli, Agnelli: “Il protocollo parla chiaro: deciso col Governo”

JUVE-NAPOLI, PARLA AGNELLI

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS-NAPOLI – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha fatto chiarezza su quanto accaduto sul match di questa sera in programma contro il Napoli.

“Sono qua oggi perché è doveroso fare chiarezza. Abbiamo dei protocolli molto chiari in queste situazioni ed era prevedibile che fosse successo nel caso in cui ci fosse stato un positivo nel gruppo. Si guarda il protocollo FIGC, si sa esattamente cosa si deve fare. Nel nostro caso si va in isolamento fiduciario in una struttura concordata con l’ASL. In questo modo ci permette di continuare a giocare ed allenarci. Quindi c’è molta chiarezza e lo abbiamo fatto”.

“Arrabbiato? Il protocollo è stato studiato insieme al Governo. E’ evidente che la priorità sia la salute pubblica, ma il protocollo parla chiaro. Se ho sentito De Laurentiis? Mi ha scritto un messaggio e io gli ho risposto che noi come sempre ci atteniamo ai regolamenti. Lui voleva rinviarla, ma ci sono delle norme a cui dobbiamo attenerci”.

LE PAROLE DI HAUGE NEL POST GARA DI MILAN-SPEZIA>>>