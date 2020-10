Milan-Spezia, Hauge: “Un grande giorno per me. Ecco con chi ho legato”

Serie A, Milan-Spezia: Hauge nel post-partita

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Jens Petter Hauge, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine del match Milan-Spezia, gara della 3^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Hauge: "E' stato bellissimo giocare qui con la gloriosa maglia rossonera a San Siro. E' stato un grande giorno per me ed è stato importante che la squadra abbia vinto. Sono stati bellissimi giorni. I giocatori e lo staff sono stati gentilissimi con me e mi hanno aiutato molto ad ambientarmi. Cercherò di imparare l'italiano il più velocemente possibile e di ambientarmi al meglio. Tutta la squadra è stata molto vicina a me, tuttavia in questi giorni ho parlato tanto con Brahim Díaz, Ismaël Bennacer e Rafael Leão. Ho parlato tanto con Hakan Çalhanoglu che mi ha dato consigli su come giocare e su come crescere . Sono molto felice di stare qui con tutta la squadra".