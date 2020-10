Calciomercato Juventus – Douglas Costa al Bayern: c’è spazio per Chiesa

Calciomercato Juventus, Douglas Costa torna al Bayern Monaco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Douglas Costa out, Federico Chiesa in. La Juventus vicinissima ai botti di fine calciomercato. Douglas Costa, classe 1990, esterno offensivo brasiliano, farà ritorno al Bayern Monaco, club in cui ha già giocato dal 2015 al 2017. La formula, come rivelato da Gianluca Di Marzio durante ‘Sky Calcio Show‘, sarà quella del prestito secco gratuito. La partenza di Douglas Costa per la Baviera, però, libera spazio salariale, ed in rosa, per l’acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina. LEGGI QUI LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>