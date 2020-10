Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (05/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina divide la sua prima pagina in due parti. Da un lato, lascia parlare il campo. Atalanta e Milan guidano il campionato di Serie A con 9 punti in 3 partite. Il miglior modo per andare alla sosta del torneo per gli impegni delle Nazionali. Rafael Leão e Theo Hernández abbattono lo Spezia a San Siro per i rossoneri. Dall’altro lato, invece, si parla di Juventus-Napoli, gara vinta 3-0 a tavolino dai bianconeri poiché gli avversari non si sono presentati all’Allianz Stadium. Spazio anche al pareggio, 1-1, nella sfida Lazio-Inter allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma ed al calciomercato. La Juventus, per 50 milioni di euro più bonus in totale tra prestito biennale e riscatto, ha preso Federico Chiesa dalla Fiorentina.

