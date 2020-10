Milan-Spezia, Leao: “Grazie Pioli per la maglia da titolare. Sul mio ruolo …”

Serie A, Milan-Spezia: così Leao al termine del match

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Milan-Spezia, gara della 3^ giornata di Serie A disputatasi oggi pomeriggio a San Siro. Queste le dichiarazioni di Leao: “Cerco sempre di aiutare la mia squadra in qualsiasi ruolo il mister vuole. Nel primo tempo ho giocato solo esterno, nel secondo tempo solo attaccante. Contento per la squadra e per me che ho fatto due gol, in una partita molto intensa per noi. Mi piace giocare esterno, perché ho lo spazio per andare uno contro uno. Ma da attaccante sto più vicino alla porta per fare gol. Penso che per diventare un craque devo giocare, ma sento la fiducia dell’allenatore e della squadra. Grazie al mister per l’opportunità che mi ha dato per giocare titolare: sono contento. Sta tornando il grande Milan? Dopo il lockdown avevamo fatto grandi partite e grandi risultati, dobbiamo continuare a giocare così. Il derby? Step by step, sappiamo che è una partita molto importante: è un derby, noi siamo il Milan. Chiaro che anche loro hanno giocatori importanti, ma noi pensiamo sempre a vincere”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>