CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 settembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 30 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ricorda come l’incubo della diffusione del coronavirus stia ponendo a rischio alcuni match di Serie A, quali Genoa-Torino e Juventus-Napoli, se non addirittura l’intero torneo. Oggi tre recuperi della 1^ giornata di campionato: Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta.

In alto, sotto la testata, spazio al calciomercato. Il Milan ha ceduto Lucas Paquetá a titolo definitivo all’Olympique Lione. Ora i rossoneri, che accolgono il norvegese Jens Petter Hauge, puntano un difensore (non Wesley Fofana, che andrà al Leicester City).

E poi la Fiorentina, pronta a presentare un’offerta al Watford per l’ex milanista Gerard Deulofeu nel momento in cui si dovesse concretizzare la cessione di Federico Chiesa alla Juventus.

