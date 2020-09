Calciomercato Milan – Paqueta al Lione: le cifre dell’operazione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – E’ fatta. A breve Lucas Paqueta sarà un nuovo giocatore del Lione (trattativa che vi abbiamo raccontato in anteprima). Il brasiliano ha già salutato i compagni di squadra a Milanello, ed è pronto a sostenere le visite mediche in Francia. Firmerà un contratto fino al 2025 con un ingaggio fino da 2,5 milioni a stagione.

Calciomercato Milan: le cifre di Paqueta

Ma quali sono le cifre dell’operazione Paqueta? Secondo quanto riferito da Loïc Tanzi, giornalista francese di RMC Sport, il Milan guadagnerà 20 milioni di euro dalla cessione del brasiliano. Secondo, invece, il giornalista Carlo Laudisa, il club rossonero non solo incasserà la cifra detta in precedenza, ma avrà anche una percentuale in caso di futura rivendita da parte del Lione.

