Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (30/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte, di scena oggi alle ore 18:00 a Benevento per il recupero della 1^ giornata di Serie A. Questa sera si giocherà anche Lazio-Atalanta: le squadre si affideranno ai leader tecnici Luis Alberto e Papu Gómez. In alto, sotto la testata, si parla del campionato funestato dal CoVid_19. La F.I.G.C. e la Lega Calcio sono per il non rinvio di Genoa-Torino e Juventus-Napoli, in ossequio alle norme UEFA. L’incubo delle positività tra i calciatori, però, è sempre più reale. In basso, infine, spazio al calciomercato. A quello del Milan, che ha ceduto Lucas Paquetá all’Olympique Lione. Ora i rossoneri, che hanno preso Jens Petter Hauge dal Bodø/Glimt, cercando Takehiro Tomiyasu o Matija Nastasić. E poi la Juventus di Andrea Pirlo, che non ha un regista …

